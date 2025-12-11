Киев без света дольше, чем со светом: ДТЭК показал жесткие графики отключений на 12 декабря

В Киеве в пятницу, 12 декабря, плановые отключения электроэнергии (они же – почасовые графики) будут применяться в течение всех суток. Режим будет довольно жестким – максимальное суммарное время без света составит 16 часов за сутки, т.е. электроэнергии не будет дольше, чем она будет.

Видео дня

График на пятницу официально обнародовала энергокомпания ДТЭК. Узнать свою группу (очередь) отключений можно на сайте поставщика электроэнергии по конкретному адресу(ссылки вы можете найти ниже на этой странице).

График отключения света в Киеве на 12 декабря

У большинства групп (семи подгрупп) будут по три отключения в сутки. У еще пяти подгрупп – по два "раунда" отключений:

Максимальная суммарная продолжительность отключений за сутки – 16 часов у группы 6.2.

Максимальная продолжительность одного отключения подряд – 7,5 часов (группа 2.2) . При этом у всех очередей без исключения есть отключения по 7 часов подряд.

. При этом у всех очередей без исключения есть отключения по 7 часов подряд. Пик одновременных отключений – с 12:00 до 17:00, в это время без света может быть до 8 подгрупп одновременно.

Где узнать номер очереди в Киеве

Посмотреть или перепроверить свой график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno. По этим ссылкам нужно ввести интересующий адрес и получить информацию не только о возможных отключениях, но и о номере группы.

Также можно использовать чат-бот в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать группу, а также когда могут отключить свет.

Обратиться за справкой можно и по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0 800 501 588 или 15 88.

Кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 12 декабря, для бытовых потребителей будут применены графики почасовых отключений электроэнергии по всей Украине. При этом значительные различия в объемах и продолжительности ограничений в разных областях.

Только проверенная информация у нас вTelegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!