Как снимать и передавать показания счетчика света: правила, которые должен знать каждый

Чтобы избежать проблем с платежками за свет, нужно правильно и вовремя снимать и передавать показания счетчиков. Особенно много вопросов возникает относительно двухзонные (двухтарифных) счетчиков. OBOZREVATEL разобрался, как не допустить ошибок.

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Как снимать показания обычного счетчика электроэнергии?

Механический счетчик электроэнергии

Снять показания очень просто – переписать пять "черных" цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные, но первая группа цифр (тех, что как раз нужны) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик: как снимать показания?

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – "день" и Т2 – "ночь";

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Если на вашем приборе учета указаны другие индексы, нужно узнать их расшифровку. Обычно это легко делается на сайте производителя. Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать кнопку (большая, иногда подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Куда и когда передавать данные электросчетчика?

Передавать показания нужно не поставщику электроэнергии (облэнерго), а оператору системы распределения (ОСР). В Киеве, к примеру, поставщиком является "ДТЭК Киевские электросети", а ОСР – компания Yasno.

Чтобы передать показания счетчика света, не нужно даже выходить из дома. Это можно делать несколькими способами:

в личном кабинете на сайте ОСР;

по телефону – в колл-центр ОСР;

через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

по электронной почте.

Все контакты нужно узнать непосредственно у поставщика. У некоторых компаний список сервисов для передачи показаний может отличаться от приведенного выше.

Вносить показания нужно строго к определенной дате. Обычно это период с 1-е по 5-е число месяца, следующего за отчетным. Но, чтобы точно сделать все правильно, лучше уточнить сроки подачи данных у своего поставщика.

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