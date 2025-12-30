Остались считанные дни: что должны сделать все украинцы до 3 января, чтобы не переплатить за свет

В Украине стартовал период передачи показаний счетчиков электроэнергии. В этот раз данные за декабрь необходимо подать с 30 декабря 2025 года по 3 января 2026-го. Это важно, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию и избежать лишних начислений.

Видео дня

Особое внимание следует уделить владельцам двухзонных (двухтарифных) счетчиков. Ошибка при передаче показаний может привести как к образованию долга, так и к переплате. Когда и как правильно передавать показания счетчиков, выяснял OBOZ.UA, проанализировав разъяснения энергокомпаний.

Передача показаний за свет: главное, что нужно знать

Для передачи показаний счетчиков электроэнергии предусмотрены два последних дня текущего месяца и первые три дня следующего .

. Сейчас это 3 0 декабря 2025 года и 1–3 января 2026 года .

. Если подать данные раньше или позже установленных сроков, оператор системы распределения (ОСР) рассчитает потребление по среднесуточным показателям , а переданные с нарушением сроков цифры не будут учтены.

, а переданные с нарушением сроков цифры не будут учтены. ОСР принимает показания строго в определенные дни, после чего передает информацию поставщику электроэнергии. Если абонент поторопился или, наоборот, опоздал, начисления формируются автоматически – исходя из предыдущего среднего потребления, а не реальных данных счетчика.

Двухзонный счетчик: как снять показания

С обычными счетчиками, как правило, проблем не возникает. А вот владельцы двухтарифных приборов учета "день – ночь" нередко путаются, какие именно показатели нужно передавать. Об этом сами потребители часто пишут в комментариях к публикациям энергокомпаний.

Как избежать ошибок с двухзонным счетчиком

Необходимо записать только два показателя, которые поочередно отображаются на экране счетчика с интервалом около 10 секунд:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00;

– с 7:00 до 23:00; ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Обратите внимание: суммировать потребление по зонам и передавать общий показатель не нужно.

На самом приборе учета режимы "день" и "ночь" обозначаются специальными индексами, которые могут отличаться в зависимости от модели. Самые распространённые обозначения:

Т1 – день, Т2 – ночь;

– день, – ночь; E1 – день, E2 – ночь;

– день, – ночь; T11 – день, T12 – ночь;

– день, – ночь; 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на счетчике используются другие коды, их расшифровку можно найти в инструкции или на сайте производителя.

Учет по зонам отображается последовательно, поэтому достаточно просто переписать значения – ничего складывать или вычитать не требуется. Среднесуточный тариф автоматически рассчитывает поставщик электроэнергии.

Передавать нужно только цифры до запятой. После установки и программирования двухтарифного счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, а в личном кабинете появляется разделение на зоны. По ним и нужно вносить показания.

Тариф на электроэнергию в Украине: какой сейчас действует

В Украине по-прежнему действует единый тариф 4,32 грн за кВт·ч — он продлен как минимум до 30 апреля 2026 года.

Соответственно, ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн за кВт·ч.

В компании Yasno также напоминают: если вы заметили аномально высокие начисления, следует обратиться к оператору системы распределения для корректировки данных.

Кроме того, двухзонные счетчики не передают показания автоматически, если только речь не идет о системе АСКОЭ. Уточнить наличие такой системы можно у своего ОСР. В остальных случаях данные нужно передавать вручную.

В квартире никто не живет: можно ли не передавать показания

Распространенное мнение о том, что при отсутствии потребления передавать данные не нужно, – миф. Если показания не подаются, ОСР и поставщик электроэнергии продолжают начисления, ориентируясь на среднесуточное потребление за прошлые периоды.

Что делать в такой ситуации:

либо подать в ОСР заявление о временном прекращении электроснабжения;

либо ежемесячно передавать одни и те же – последние зафиксированные – показания счетчика.

Куда передавать показания

Передать данные можно дистанционно, не выходя из дома:

через личный кабинет на сайте ОСР;

по телефону кол-центра ОСР;

с помощью чат-ботов в Viber, Telegram или Facebook Messenger ;

; по электронной почте.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали активнее избавляться от долгов за жилищно-коммунальные услуги. В третьем квартале 2025 года совокупная задолженность сократилась на 5,4% – до 100,8 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!