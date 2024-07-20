Кабмин запустил горячую линию по энергетике: куда звонить

В Украине с 20 июля начала работать правительственная "горячая линия" 15-49 под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью. Например, можно получить консультацию по установлению альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости.

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Консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглые сутки, сообщает Министерство энергетики. В частности, обратившись на эту телефонную линию, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы ситуации в энергетике.

"В условиях кризисной ситуации, когда враг системно разрушает нашу энергетику, пытаясь погрузить нас в темноту и холод, важным инструментом и быстрым решением является развитие распределенной генерации, внедрение которой позволит обеспечить энергонезависимость украинцев и локальные потребности в генерации и в целом энергетическую безопасность Украины . В настоящее время правительством принят ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Правительственная "горячая линия" по вопросам энергетики начала работать в рамках реализации Правительством комплекса действенных мер по поддержке украинской энергетики и каждого украинца и подготовки к сверхважному осенне-зимнему периоду.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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