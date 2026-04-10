Харьков накопил самые большие в Украине долги за газ и свет, – Шмыгаль

Город Харьков и харьковские коммунальные предприятия задолжали перед государственными энергетическими компаниями более 30 млрд грн. Это самая большая задолженность среди украинских городов.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

По словам министра, за электроэнергию харьковские коммунальные предприятия накопили долг почти 8 млрд грн, за газ — 23 млрд грн.

"Население Харькова, Харьковской области платит 98%, довольно высокий процент, но, к сожалению, город Харьков, харьковские коммунальные предприятия имеют задолженность перед государственными предприятиями в сумме: за электроэнергию — почти 8 миллиардов гривен, за газ – 23 миллиарда гривен. Колоссальные суммы", – сказал Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что совокупная задолженность города формирует наибольшую долю долгов перед государственными компаниями энергетического сектора. Несмотря на высокий уровень платежей от населения, коммунальные службы города сознательно не платят за услуги, формируя критическую ситуацию в энергосистеме.