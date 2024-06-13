Электроэнергии в Украине станет меньше: названа причина дефицита

В ближайшие недели в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока. В связи с этим, а также ожидаемым сезонным ростом потребления электричества отключения могут участиться.

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Об этом заявили в НАЭК "Энергоатоме". В компании подчеркнули, что ремонты энергоблоков на украинских атомных станциях проходят с опережением графика, чтобы максимально сократить продолжительность вынужденных отключений осенью.

"В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться ", - предупредили украинцев.

Он напомнил, что в 2024 году планово-предупредительные ремонты будут проведены на восьми энергоблоках подконтрольных Украине АЭС Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой. На Запорожской АЭС ремонты не производятся с момента ее оккупации.

Работы выполняются по графику ремонтной кампании, который согласован "Укрэнерго". График составлен оптимально и учитывает всю сложность ситуации с энергоснабжением", – отметили в "Энергоатоме".

Исполняющий обязанности главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что в последние месяцы были завершены ремонты трех энергоблоков. Это позволило вернуть в энергосистему генерацию общей мощностью 2420 МВт.

"Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков, общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС произвели дополнительные 171,84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", – добавил Котин.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что отключение электричества в Украине напрямую связано с ремонтом энергоблоков АЭС. Когда они вводятся в энергосистему, дефицит исчезает, а графики отключения света перестают применять, и наоборот.

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