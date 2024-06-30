Графики отключения на 30 июня в Киеве: как долго не будет света

В Киеве и Киевской области 30 июня графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Ограничения потребления электроэнергии начнут действовать с самого утра и продлятся до полуночи. С 17:00 до 23:00 возможно увеличение объемов ограничений.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". "Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережливо", – говорится в сообщении.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются.

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость относительно графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.

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