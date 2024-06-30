УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Графики отключения на 30 июня в Киеве: как долго не будет света

Дарина Герцева
Коммуналка
1 минута
4,0 т.
Когда не будет света в Киеве

В Киеве и Киевской области 30 июня графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Ограничения потребления электроэнергии начнут действовать с самого утра и продлятся до полуночи. С 17:00 до 23:00 возможно увеличение объемов ограничений.

Видео дня

Об этом сообщает "Укрэнерго". "Когда свет есть – потребляйте, пожалуйста, бережливо", – говорится в сообщении.

Когда в Киеве не будет света 30 июня

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость относительно графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!