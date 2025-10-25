Графики отключения электроэнергии на 25 октября изменили: когда не будет света

В Украине 25 октября графики отключения электроэнергии ввели для части областей. Для населения графики будут действовать с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленности – с 08:00 до 23:00 – для промышленных потребителей.

Графики отключения света размещены на сайтах энергокомпаний. Во время отключений нагрузка на сайты возрастает, поэтому они могут не работать. Для примера покажем графики отключений в нескольких регионах.

Киев – график можно увидеть на сайте Киевских электросетей

Для этого надо ввести свой адрес в соответствующем разделе сайта. Если сайт не работает из-за большой нагрузки, то графики в Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях можно увидеть на официальных страницах ДТЭК в соцсетях. В частности, в Telegram и Facebook. Но для этого надо знать свою группу (очередь) отключения.

Киевская область – график можно увидеть на сайте Киевских региональных электросетей

Отключения будут длиться до шести часов. В то же время для части очередей электроэнергию вообще не будут отключать.

В Сумах и области узнать очередь отключения и график можно на сайте "Сумыоблэнерго"

"Сумыоблэнерго" публикуют графики на своей официальных страницах в соцсетях, однако клиентов призывают просматривать информацию в личном кабинете.

Чернигов и область – график сделали по-своему

В отличие от предыдущих регионов, в "Черниговоблэнерго" разделили день не на часы, а на 30 минут. Узнать свой график можно на сайте компании. А проверить продолжительность отключений – на картинке ниже.

Отметим, не во всех областях действуют графики. В частности, об ограничении в потреблении не сообщали в "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго" и др. Всего отключения есть по меньшей мере в 12 регионах. Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Повысят ли тариф на электроэнергию из-за новых отключений

Тариф на электроэнергию с июня 2024 года повысили до 4,32 грн за кВт*ч. Тогда среди причин соответствующего решения озвучивали также необходимость восстанавливать поврежденную энергосистему. Восстановление действительно были достаточно удачные. Оказалось, что уже зимой 2024-2025 годов (массированных атак на энергетические объекты не было) Украина была способна справиться без массовых отключений и введения графиков.

Однако вопрос обеспечения достаточной защиты энергетических объектов остается открытым. Правда, от прямого ракетного попадания защитить может только ПВО. В этом году, несмотря на возобновление атак, тариф на электроэнергию для населения повышать не будут.

На заседании правительства приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

