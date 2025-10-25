Графики отключения электроэнергии на 25 октября изменили: когда не будет света
В Украине 25 октября графики отключения электроэнергии ввели для части областей. Для населения графики будут действовать с 07:00 до 23:00 – объемом от 1 до 2 очередей. Для промышленности – с 08:00 до 23:00 – для промышленных потребителей.
Графики отключения света размещены на сайтах энергокомпаний. Во время отключений нагрузка на сайты возрастает, поэтому они могут не работать. Для примера покажем графики отключений в нескольких регионах.
- Киев – график можно увидеть на сайте Киевских электросетей
Для этого надо ввести свой адрес в соответствующем разделе сайта. Если сайт не работает из-за большой нагрузки, то графики в Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях можно увидеть на официальных страницах ДТЭК в соцсетях. В частности, в Telegram и Facebook. Но для этого надо знать свою группу (очередь) отключения.
- Киевская область – график можно увидеть на сайте Киевских региональных электросетей
Отключения будут длиться до шести часов. В то же время для части очередей электроэнергию вообще не будут отключать.
- В Сумах и области узнать очередь отключения и график можно на сайте "Сумыоблэнерго"
"Сумыоблэнерго" публикуют графики на своей официальных страницах в соцсетях, однако клиентов призывают просматривать информацию в личном кабинете.
- Чернигов и область – график сделали по-своему
В отличие от предыдущих регионов, в "Черниговоблэнерго" разделили день не на часы, а на 30 минут. Узнать свой график можно на сайте компании. А проверить продолжительность отключений – на картинке ниже.
Отметим, не во всех областях действуют графики. В частности, об ограничении в потреблении не сообщали в "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго" и др. Всего отключения есть по меньшей мере в 12 регионах. Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Повысят ли тариф на электроэнергию из-за новых отключений
Тариф на электроэнергию с июня 2024 года повысили до 4,32 грн за кВт*ч. Тогда среди причин соответствующего решения озвучивали также необходимость восстанавливать поврежденную энергосистему. Восстановление действительно были достаточно удачные. Оказалось, что уже зимой 2024-2025 годов (массированных атак на энергетические объекты не было) Украина была способна справиться без массовых отключений и введения графиков.
Однако вопрос обеспечения достаточной защиты энергетических объектов остается открытым. Правда, от прямого ракетного попадания защитить может только ПВО. В этом году, несмотря на возобновление атак, тариф на электроэнергию для населения повышать не будут.
На заседании правительства приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!