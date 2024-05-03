Графики на Харьковщине и аварийное отключение в Киеве: где в Украине нет электроэнергии

В Украине 3 мая введены графики отключений электроэнергии в Харьковской области. Также продолжают действовать ограничения для промышленность в Кривом Роге. Кроме того, без света в Киеве оставались более 13 тыс. абонентов. В Одесской области запитали всех бытовых потребителей, обесточенных после ракетного удара.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. "Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера (2 мая. – Ред.) применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня (3 мая. – Ред.). В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" в свою очередь напомнили, что из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. Поэтому украинцам нужно экономить ток, особенно в период с 18:00 до 22:00 каждый день.

Отключения электроэнергии: какая ситуация в регионах

В целом на утро 3 мая были обесточены 434 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской, Сумской областях.

Отмечается, что сетевые ограничения на Харьковщине затрагивают более 200 тысяч абонентов. Энергетики запитали более 4,1 тысяч абонентов в области. Однако в результате новых обстрелов обесточено более 2,6 тысяч точек учета.

С 1 мая графики отключений в Харькове и области обновили, нынешний график действует до 3 мая включительно. Согласно этому расписанию, свет должны были отключать как минимум на 3 часа в сутки. Однако 2 мая в "Харьковоблэнерго" сообщили, что графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области продлены с трех до пяти часов. "Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины", – заявили энергетики.

В Киеве из-за отключения оборудования на одной из подстанций обесточивались 49 жилых домов и 99 учреждений Святошинского и Соломенского районов – всего 13,4 тысяч абонентов. В течение двух часов всех потребителей запитали.

В Одесской области на одной из подстанций облэнерго отключалось оборудование, были обесточены бытовые потребители. На утро все заживали. При этом свет вернули всем бытовым потребителям, которые были без электричества после обстрела. Остаются обесточенными 4 юридических потребителя.

В Днепропетровской области ночью отключалась воздушная линия, в результате чего обесточивались промышленные потребители. В течение часа всех запитали.

В Запорожской области энергетики вернули свет 8 семьям на прифронтовой территории, которые обесточивались в результате повреждения воздушной линии. Также запитан 201 потребитель, выключавшийся из-за технологических нарушений. В результате боевых действий остаются без света более 3,7 тысячи точек учета.

На Сумщине из-за технологического нарушения обесточены 280 абонентов. В общей сложности на утро остаются без света 5,6 тысяч точек учета в 86 населенных пунктах, из них 5,3 тысячи – отключены в результате вражеских обстрелов. Также в результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах Черниговщины.

Ремонтные бригады запитали 239 точек учета в Херсоне, которые выключались из-за боевых действий. В областном центре остаются обесточенными 2,8 тысячи абонентов. Также возобновлено электроснабжение до 2,2 тысячи абонентов в населенных пунктах области. Остаются без напряжения 25,8 тысяч точек учета в 45 населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство продлило действие льготной цены на свет для населения. Увеличение срока составило 1 месяц – предыдущий заканчивался в апреле. Таким образом, в мае украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт*ч.

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