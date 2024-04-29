Тариф на электроэнергию с 1 мая: сколько придется платить за 1 кВт*ч

В мае украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн/квт*час – правительство продлило действие льготной цены на свет для населения. Увеличение срока составило 1 месяц – предыдущий заканчивался в апреле.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом, как минимум, до лета украинцы будут получать электричество по нынешней цене.

"Сегодня правительство принимает решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. 2 гривны 64 копейки за киловатт. Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – говорится в сообщении.

Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн. Однако это при условии, что у нее нет двухтарифного счетчика.

Как легально экономить сотни гривен на электроэнергии

В то же время, установка двухтарифного счетчика "день-ночь" позволит сэкономить на свете до 260 грн (при потреблении тех же 300 кВт*ч). Ведь за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше – 1,32 грн/кВт*ч.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3000 грн при указанном потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия. Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В связи с этим энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть.

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