Графики будут жесткими: "Укрэнерго" объявило режим отключений света на 13 ноября
В Украине в четверг, 13 ноября, в большинстве регионов снова будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно для 2-4 очередей. Это означает, что без света будут находиться от трети до двух третей потребителей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании также предупредили, что это план, а не окончательное расписание – графики могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Отключения света по часам: какой режим будет 13 ноября
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очередей (из 6 суммарно).
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59.
Энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
Как сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине неравномерны, поскольку из-за российских обстрелов в стране образовались условные 3 "энергетические" области. К примеру, в первой наблюдается переизбыток производства энергии, а в третьей – большой недостаток.
