По всей Украине ужесточили отключения света: энергетики объявили график на 18 июня

В Украине 18 июня планируются отключения электроэнергии в течение полных суток – с 00:00 до 24:00. В это время облэнерго будут применять графики почасовых отключений света по всей Украине.

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Об увеличении времени отключений говорится в сообщении "Укрэнего". "Причина – рост потребления из-за потепления и рабочих дней", – объяснили энергетики.

Как объяснил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная. "Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", – отметил он.

Впрочем, по словам Коваленко, ситуация с равномерностью отключений в разных регионах значительно улучшилась. "Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и дальше", – отметил специалист.

Когда тока в стране не хватает, "Укрэнерго" устанавливает лимиты на его потребление и их время действия во всех областях страны. Точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе.

Как сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровская областях графики 18 июня будут применяться, как и по всей Украине, в течение всех суток. При этом энергетики предупредили, что ситуация может измениться.

Кроме того, следует помнить, что если установленный "Укрэнерго" лимит не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.

График отключения электроэнергии: ссылки для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA.ю в ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. В связи с этим отключения электричества могут участиться.

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