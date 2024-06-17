По всей Украине ужесточили отключения света: энергетики объявили график на 18 июня
В Украине 18 июня планируются отключения электроэнергии в течение полных суток – с 00:00 до 24:00. В это время облэнерго будут применять графики почасовых отключений света по всей Украине.
Об увеличении времени отключений говорится в сообщении "Укрэнего". "Причина – рост потребления из-за потепления и рабочих дней", – объяснили энергетики.
Как объяснил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, ситуация в энергосистеме сложная. "Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", – отметил он.
Впрочем, по словам Коваленко, ситуация с равномерностью отключений в разных регионах значительно улучшилась. "Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и дальше", – отметил специалист.
Когда тока в стране не хватает, "Укрэнерго" устанавливает лимиты на его потребление и их время действия во всех областях страны. Точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе.
Как сообщили в ДТЭК, в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровская областях графики 18 июня будут применяться, как и по всей Украине, в течение всех суток. При этом энергетики предупредили, что ситуация может измениться.
Кроме того, следует помнить, что если установленный "Укрэнерго" лимит не превышается, отключения может и не быть. Поэтому украинцам нужно следить за текущей ситуацией с помощью официальных ресурсов своих облэнерго или поставщиков электроэнергии.
График отключения электроэнергии: ссылки для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA.ю в ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. В связи с этим отключения электричества могут участиться.
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