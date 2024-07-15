График ужесточили: 15 июля введены отключения света в четыре очереди. Что это значит

В Украине сегодня 15 июля жесткие ограничения на потребление электроэнергии применяются в течение всех суток. Это значит, что графики почасовых отключений света действуют с 00:00 до 24:00. Наиболее суровый режим отключений в четыре очереди, т.е. с большим количеством часом без электричества, начнется с 16:00 и продлится до конца суток. Кроме плановых отключений в некоторых регионах возникают аварийные перебои со светом из-за непогоды.

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О формате ограничений сообщили в "Укрэнерго". "С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди отключений", – говорится в сообщении. Для сравнения, на выходных, 13-14 июля, отключения затрагивали по 2-3 очереди одновременно, т.е. ситуация усложнилась.

При этом в Львовской области грозы с порывами ветра оставили без электроснабжения 214 населенных пунктов. 102 из них – полностью без электроснабжения, еще и 112 – частично. Ведутся восстановительные работы, сообщил утром 15 июля глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Четыре очереди отключений света: что это значит

"Укрэнерго" во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. Например, 15 июля это три и четыре очереди.

По сути, это техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки.

Существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. Так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Как именно распределять эти отключения в течение суток, рассчитывают облэнерго и формируют графики для каждого региона, объясняли в "Укрэнерго". В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках.

Такие графики применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, на Одесщине, в Донецкой области и на Днепропетровщине. Зоны в таблицах с графикам отключений обозначены разными цветами:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

– это время, когда света точно нет; светло-серая зона – отключения света возможны;

– отключения света возможны; белая зона – свет гарантированно есть.

То есть в указанных регионах количество очередей отключений прямо влияет на применение "светло-серых зон". Выключать свет в этих зонах обычно начинают в часы, когда "Укрэнерго" объявляет три очереди отключений.

"Если говорят, что нужно отключить 1-2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18:00 нужно ограничить потребление на две очереди, то по графикам это отключение 3-й и 4-й группы. Если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые. К примеру, если в среду с 19 часов нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3-я и 4-я группы (темно-серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны)", – объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

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