График отключения электроэнергии 18 мая: будут ли ограничения и какие

В Украине графики отключения электроэнергии 18 мая будут применять в случае значительного роста потребления. При этом "Укрэнерго" на данный момент не предоставлял распоряжения ограничивать потребление.

"На субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет бережливо", – пояснили в компании ДТЭК.

Что уже сейчас должен делать каждый

Потенциал для экономии в Украине значителен. Эффективное потребление могло бы значительно сократить объемы и если не спасти от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность. В "Укрэнерго" просят каждого украинца экономить ток хотя бы утром и вечером.

В этот период важно:

не пользоваться мощными энергоприборами (обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время;

отказаться от "фонового потребления". Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически даром сжигает электроэнергию;

Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически даром сжигает электроэнергию; установите себе двухзонный счетчик. Тогда в период с 23:00 до 07:00 вы сможете платить за электроэнергию по вдвое более низкому тарифу. Это создаст стимул экономить электроэнергию в период пикового потребления не только для поддержки энергосистемы, но и для собственной выгоды.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергосберегающими, установить датчики движения. Главное, что стоит помнить каждому: если вы самостоятельно не ограничите свое потребление с 20:00 до 23:00, то по всей вероятности, свет вам будут отключать по графику.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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