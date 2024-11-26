График обновился: энергетики объявили расписание отключений света на 27 ноября
В Украине завтра, 27 ноября, отключения электроэнергии вводятся на большую часть дня. Свет будут отключать для одной очереди потребителей с 7:00 до 20:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там предупредили, что расписание отключений может измениться в течение дня.
"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – подчеркнули энергетики.
Как объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко,"Укрэнерго" зачаствую должно адаптировать графики отключений под потребление электроэнергии "в моменте". Из-за высокой изменчивости ситуации в энергосистеме, информация о корректировках режима отключений не всегда может быть предоставлена заблаговременно.
Где найти свой график отключения света и что такое очереди
В период плановых (почасовых) отключений электроэнергии "Укрэнерго" ежедневно сообщает, сколько очередей будут отключены одновременно в каждом регионе. Это техническая информация, предназначенная для облэнерго, которые и распределяют время отключений в каждой области. Но также существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В различных регионах системы электроснабжения разнятся. Обычно облэнерго обновляют расписание отключений ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления нужно отслеживать на официальных сайтах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила для бизнеса, которому не будут отключать электроэнергию. Теперь это будут предприятия, импортирующие более 60% объема собственного потребления, а не 80%, как было установлено ранее.
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