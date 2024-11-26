График обновился: энергетики объявили расписание отключений света на 27 ноября

В Украине завтра, 27 ноября, отключения электроэнергии вводятся на большую часть дня. Свет будут отключать для одной очереди потребителей с 7:00 до 20:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там предупредили, что расписание отключений может измениться в течение дня.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – подчеркнули энергетики.

Как объяснял СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко,"Укрэнерго" зачаствую должно адаптировать графики отключений под потребление электроэнергии "в моменте". Из-за высокой изменчивости ситуации в энергосистеме, информация о корректировках режима отключений не всегда может быть предоставлена заблаговременно.

Где найти свой график отключения света и что такое очереди

В период плановых (почасовых) отключений электроэнергии "Укрэнерго" ежедневно сообщает, сколько очередей будут отключены одновременно в каждом регионе. Это техническая информация, предназначенная для облэнерго, которые и распределяют время отключений в каждой области. Но также существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В различных регионах системы электроснабжения разнятся. Обычно облэнерго обновляют расписание отключений ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления нужно отслеживать на официальных сайтах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила для бизнеса, которому не будут отключать электроэнергию. Теперь это будут предприятия, импортирующие более 60% объема собственного потребления, а не 80%, как было установлено ранее.

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