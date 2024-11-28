График будет действовать круглосуточно: "Укрэнерго" объявило режим отключений света на 29 ноября

В Украине завтра, 29 ноября, планируется несколько смягчить графики отключений электроэнергии, но действовать они будут круглосуточно. Самый жесткий режим отключений в четыре очереди вводить не планируют. При этом с 14:00 до 18:00 будет действовать три очереди отключений.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Ситуация еще может измениться. Предположительное расписание отключений на день для бытовых потребителей такое:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

"Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток", – добавили в компании. Там объяснили, что усиление ограничений временное, а его причина – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Что такое очереди отключений и где смотреть свой график

"Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго.

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Чтобы узнать свой график по адресу потребителю нужно воспользоваться официальными каналами коммуникации своего облэнерго. Например, специальным разделом на соответствующем сайте:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, руководствуясь распоряжением "Укрэнерго", энергокомпания ДТЭК уже переписала графики отключений света на 29 ноября. Так, в Киеве предусмотрено по 3-4 отключения в день. Их длительность зависит от времени суток и группы. Максимум – 7 часов подряд. Аналогичная ситуация – в Киевской области.

На Одесчине планируется по 2-3 отключения в день. Максимальная продолжительность - 5 часов.

В Днепропетровской области свет будут отключать по 2-4 раза в день. Максимальное отключение составит 7 часов подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине после российской атаки 28 ноября ввели жесткие отключения электроэнергии, которые длятся до 14 часов в сутки. При этом эксперты прогнозируют, что время отключений уменьшится до 6-8 часов в ближайшие недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!