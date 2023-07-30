Готова ли Украина к отопительному сезону: Шмигаль дал прогноз

Несмотря на то, что в Украине лето в самом разгаре, правительство активно подготавливается к зиме. На сегодня отопительные системы готовы к новому сезону на 60%.

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Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Укринформ. Для этих целей Кабмин сформировал специальный штаб.

"Уже отремонтированы четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков тепловых электростанций, шесть гидроагрегатов. К началу отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача – вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей", – подчеркнул глава правительства.

Также Шмыгаль указал, что ответственные лица проводят накопление энергоресурсов. Благодаря их работе, в хранилищах собрано уже 80% от запланированных объемов газа.

"Это 11,7 млрд метров кубических. А также уже имеем 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн. С начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Кличко, Киев готовится к следующему отопительному сезону, учитывая опыт пережитой зимы в условиях военного положения. Городские службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру, осуществляют плановые и ремонтные работы.

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