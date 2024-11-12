Государство не будет назначать субсидию автоматически: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Заявление на субсидию следует подать тем, кто оформляет ее впервые, или если были изменения в составе семьи, имущественном состоянии или социальном статусе. Автоматический перерасчет действует только для тех, кто получает субсидию, без необходимости повторного обращения.

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Об этом пишет департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. А Правительство online подготовило краткую видеоинструкцию относительно того, как и кто может оформить субсидию.

Жилищная субсидия – это государственная помощь, предоставляемая гражданам Украины для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Основная цель субсидии – уменьшить финансовую нагрузку на семьи, которые не могут самостоятельно оплачивать высокие счета за коммунальные услуги. Субсидия покрывает часть расходов по оплате тепла, водоснабжения, электроэнергии, газа и других услуг.

С началом отопительного сезона 2024-2025 годов Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически провел перерасчет размера жилищных субсидий для граждан, уже получавших эту помощь ранее. Учитывая рост расходов на отопление, размер субсидий был увеличен для компенсации дополнительных расходов.

Кто должен подавать заявление на субсидию

Есть случаи, когда гражданам необходимо лично подать заявление для получения субсидии. Это касается:

новых заявителей , ранее не получавших субсидию и планирующих ее оформить впервые;

, ранее не получавших субсидию и планирующих ее оформить впервые; граждан с задолженностью, которым было отказано в субсидии в предыдущем периоде из-за наличия долгов, но они погасили задолженность или реструктуризировали ее.

Также обратиться в ПФУ с новым заявлением и декларацией необходимо в следующих случаях:

если произошли изменения в имущественном состоянии (приобретение квартиры, земельного участка, автомобиля);

если изменился состав семьи (кто переехал жить отдельно или уехал за границу);

если изменился социальный статус или список жилищно-коммунальных услуг, которые вы получаете.

Кто имеет право на получение жилищной субсидии

Субсидия назначается если сумма счетов за коммунальные услуги превышает определенный обязательный платеж, который рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства на основе его доходов. Основными претендентами на субсидию являются:

зарегистрированные жильцы жилого помещения;

жилого помещения; арендаторы жилья , имеющие договор аренды;

, имеющие договор аренды; внутренне перемещенные лица (ВПЛ), фактически проживающие в жилье, даже если нет договора аренды (нужна справка ВПЛ);

несовершеннолетние дети или лица на попечении или попечении;

или лица на попечении или попечении; индивидуальные застройщики, если дом еще не принят в эксплуатацию, но есть плата за коммунальные услуги.

Как рассчитывается жилищная субсидия

Размер субсидии зависит от нескольких факторов. А именно:

среднего дохода на одного человека в семье;

на одного человека в семье; имущественного положения домохозяйства;

домохозяйства; норм потребления коммунальных услуг.

Жилищная субсидия назначается до конца отопительного или неотапливаемого сезона и автоматически перечисляется на следующий сезон, если не произошли изменения в семье или имущественном состоянии. Однако необходимо подать новое заявление, если:

в составе вашей семьи есть внутренне перемещенные лица;

не все зарегистрированные члены семьи фактически проживают по месту регистрации;

вы арендуете жилье;

вы хотите получить субсидию на покупку сжиженного газа или твердого топлива.

Как подать документы на субсидию

С весны 2023 года в Украине действует упрощенный механизм подачи заявления на субсидию. Теперь заявителю достаточно подать один документ, указав информацию о членах семьи, а остальные данные будут автоматически собраны Пенсионным фондом из официальных реестров. Способы подачи документов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; почтовой отправкой в адрес территориального органа ПФУ;

в адрес территориального органа ПФУ; онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд"; через портал Дія или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

или через уполномоченных лиц местных органов власти.

Заявление на субсидию можно подать до 30 ноября 2024 года. Если документы представлены до даты, субсидия будет назначена задним числом – с 1 октября. Если же представление состоится до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца обращения.

Что делать, если субсидию не назначили

Если заявление на субсидию отклонено, у заявителя есть 14 дней для дополнения или исправления информации. После этого документы рассматриваются повторно. Если отказано из-за несоответствия данных в официальных реестрах, следует обратиться в Пенсионный фонд для корректировки информации.

Пенсионный фонд Украины провел автоматический перерасчет субсидий с учетом дополнительных расходов на отопление, растущих с началом отопительного сезона. Большинство граждан получили обновленные расчеты без необходимости подавать дополнительные документы. Чтобы проверить размер субсидии, можно воспользоваться личным кабинетом на вебпортале ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, защищавшие государство от агрессора или продолжающие это делать и сейчас, получат льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от их статуса помощь от государства составит 50-100% стоимости коммуналки.

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