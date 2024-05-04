Генераторы нужно использовать по-другому: эксперт посоветовал, как лучше подготовиться к следующей зиме. Видео

Зимой украинцев могут ждать новые отключения света, к которым стоит готовиться уже сейчас. В частности, стоит задуматься о приобретении генераторов – это касается и жителей многоэтажек, однако устанавливать в квартирах и на балконах их не стоит.

Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что генератор в квартире – это очень опасный путь, поэтому лучше использовать его для поддержания работы насосов.

Они обеспечивают подачу воды и тепла в многоэтажном доме или каждом отдельном подъезде. "Позаботиться о том, чтобы эти насосы были оборудованы генераторами и работали, когда будет общее отключение – это очень важно", – говорит Харченко.

"Даже когда ограничивают частных потребителей, инфраструктура все равно работает. Тепло работает, вода подается, канализация работает. Но, к сожалению, если насосы в доме отключились, потому что они так же подключены к общей сети, то у вас в квартире нет воды, и вам очень некомфортно, если это произошло зимой, опять-таки дом начинает охлаждаться. Он не замерзнет, но это некомфортно", – объяснил он.

Если же заблаговременно позаботиться о том, чтоб на эти насосы поставить генераторы и обеспечить их топливом, в доме будет значительно комфортнее, даже в случае отключений света.

По словам Харченко, сейчас цены на такие генераторы достаточно комфортные. Проще их будет приобрести тем, кто есть в ОСМД – в таком случае вопрос об оснащении дома таким резервным питанием нужно ставить именно перед ним. А если ОСМД нет, тогда надо либо давить на управляющую компанию давить, либо кооперироваться с соседями, чтобы приобрести и установить генератор.

Кроме генераторов, жителям квартир следует позаботиться об определенном запасе аккумуляторов, чтобы иметь свет и связь в период отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российских атак в Украине было повреждено или разрушено немало объектов энергетики. Следствием этого стало то, что украинцы уже сейчас испытывают дефицит электроэнергии, а летом ситуация станет еще сложнее.

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