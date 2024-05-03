'Это реально большая беда': эксперт сказал, когда украинцы смогут ощутить дефицит электроэнергии. Видео

Из-за российских атак в Украине было повреждено или разрушено немало объектов энергетики. Следствием этого стало то, что украинцы уже сейчас испытывают дефицит электроэнергии, а летом ситуация станет еще сложнее.

Так, уже сейчас ограничены промышленные потребители во многих регионах. Также действуют ограничения электроэнергии в Харькове и Одесской области. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Это реально большая беда. К сожалению, это происходит в тот момент, когда потребление по году самое низкое. Сейчас самое низкое потребление и летом оно будет расти из-за того, что будет больше охлаждения, будет больше кондиционирования и, безусловно, будет рост потребления. Это традиционно происходит каждый год. И это увеличит дефицит. И это увеличит необходимость ограничивать потребителей", – отметил он.

Харченко прогнозирует, что этим летом без ограничения потребителей на уровне частных домохозяйств обойтись не получится. А вот что будет зимой с отключениями света, по его словам, прогнозировать еще рано, так как есть очень много сценариев, как могут развиваться боевые действия. Точно известно только то, что враг, безусловно, продолжит атаковать наши энергообъекты.

По мнению эксперта, в течение минимум трех отопительных сезонов Украина будет очень ограничена в генерационных мощностях. Нам просто физически не хватит возможности покрыть все потребление.

"Это опять-таки будет означать, что у нас будут ограничения. Это еще раз не будет мегакатастрофой, но ограничения на 2-3 часа, к сожалению, следующие по меньшей мере 2 года будут практически нормальным делом. Особенно, повторяюсь, в вечерние и утренние пиковые часы, между 19 и 22, и с утра, между 7-9, ограничения будут случаться", – говорит Харченко.

Директор Центра исследований энергетики добавил, что сейчас важным вопросом является то, как быстро Украина сможет обновить объекты угольной и гидрогенерации электроэнергии. В настоящее время идет процесс поиска оборудования и путей ускорения ремонтов.

"А с другой стороны, мы должны устанавливать дополнительные мощности, и устанавливать распределенную генерацию малой мощности, о которой в последнее время много говорят энергетики. И от того, как успешно мы эту часть упражнения будем выполнять, тоже будет зависеть зима. Причем не одна зима, а следующие как минимум 2-3 зимы", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг прогнозируют сложную ситуацию с энергообеспечением украинцев зимой. Причина – усложнение общей ситуации в системе из-за российских обстрелов. Выход там видят в повышении тарифа на свет для населения – утверждается, что это поможет провести ремонт поврежденного оборудования.

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