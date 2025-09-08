Украинский газ для населения сейчас продают вдвое дешевле, чем закупают, поэтому "Нафтогаз" теряет деньги и может понадобиться пересмотр госбюджета или дополнительное финансирование. Отмечается, что рано или поздно цены на газ для населения и теплокоммунэнерго могут вырасти, если дотации и субсидии завершатся.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Он отметил, что нынешняя цена газа для украинцев 0 8 грн за кубометр значительно ниже закупочной, которая колеблется в пределах 15-16 грн.

Иными словами, "Нафтогаз" продает газ почти вдвое дешевле, чем покупает, и это вызывает финансовые потери компании. Нагорняк подчеркнул, что такая ситуация долгосрочно не является устойчивой. "Рано или поздно встанет вопрос завершения дотаций", 1 подчеркнул нардеп.

Чтобы компенсировать разницу между закупочной и продажной ценой, возможен пересмотр государственного бюджета или дополнительное финансирование "Нафтогаза" из госбюджета. Сегодня компания фактически получает кредит у ЕБРР под 1-2% годовых, закупает газ по 16 грн, а продает по 8 грн населению и теплокоммунэнерго, теряя около половины стоимости.

Депутат отметил и ответственность граждан, ведь своевременная оплата коммунальных услуг помогает государству поддерживать стабильность системы. "Государство дотирует и субсидирует эти услуги. Украинцы должны быть солидарными и платить за газ вовремя", 2 сказал он. По его словам, без таких шагов дальнейшее функционирование системы и развитие собственной добычи газа, который уменьшил бы зависимость от импортного топлива из ЕС, станет сложнее.

Ситуация также связана с необходимостью восстановления инфраструктуры и модернизации оборудования, чтобы страна могла постепенно увеличивать собственную газовую добычу и уменьшать импортную зависимость. Нагорняк отметил, что сейчас "Нафтогаз" фактически "тушит пожар", ища средства для закупки газа и обеспечения стабильных поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку 3 это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

