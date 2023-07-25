"Этой зимой легче не будет": энергетики рассказали о будущей ситуации с отключениями света в Украине

Следующей зимой ситуация с отключениями электроэнергии в Украине может быть сложнее, чем прошлой зимой. Дело в том, что в прошлом году спасало наличие собственных запасов оборудования.

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Об этом рассказал в интервью Forbes генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. "Этой зимой легче не будет. Прошлой зимой нас спасало наличие собственных запасов оборудования. Если нам разбивали трансформатор на одной теплоэлектростанции, то мы быстро с законсервированного блока другой электростанции снимали трансформатор и перевозили на работающий энергоблок", – сказал он.

При этом сейчас таких запасов нет, объяснил Тимченко. Их пытаются сформировать.

"Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности производим собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать. В прошлом году мы заходили в зиму с мощностью 6000 МВт. Вышли из зимы с мощностью 3700 МВт. Есть детальный план, что нужно сделать, чтобы в следующую зиму зайти с мощностью 4800 МВт", – добавил гендиректор ДТЭК.

По его словам, на этот год Украине нужно 3,5 млрд грн на плановый ремонт и около 5 млрд грн на восстановление после массированных обстрелов страной-террористкой Россией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, минувшей зимой большинство украинцев заплатили "дважды" за электроэнергию от работы генератора. Большая часть многоквартирных домов, подключивших генератор, имела индивидуальные договоры с компанией – поставщиком электроэнергии. Согласно индивидуальным договорам, жильцы платят по показаниям счетчиков.

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