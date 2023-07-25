Украинцы платят "дважды" за работу генератора: как жителям и бизнесу сэкономить средства

В прошлую зиму большинство украинцев заплатили "дважды" за электроэнергию от работы генератора. Большая часть многоквартирных домов, подключивших генератор, имела индивидуальные договоры с компанией поставщиком электроэнергии. Согласно индивидуальным договорам жильцы платят по показаниям счетчиков.

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При этом вся электроэнергия, выработанная генератором и потребленная через внутренние электросети, была, в итоге, потреблена через счетчики коммерческого учета электроэнергии. Украинское законодательство не имеет норм для возмещения стоимости этого электричества жителям, пояснил эксперт Даниил Слизинов в колонке "Минфин".

"Оказалось, что сначала нужно заплатить за топливо для генератора, а затем заплатить второй раз поставщику за электроэнергию, произведенную генератором по показам индивидуального счетчика коммерческого учета", – отметил специалист.

Как украинцам и бизнесу не платить дважды за электричество?

Первый способ позволяет остаться на индивидуальных договорах с поставщиком электроэнергии, но требует большого количества дополнительных работ. Второе – перейти на внутренний учет и рассчитываться с поставщиком только по входным счетчикам на объекте.

Способ №1

Объект имеет индивидуальный поквартирный учет. В каждую квартиру необходимо произвести отдельный кабель от генератора. Произвести внутреннюю систему расчетов за потребленное электричество от генератора и установить локальную автоматику для ограничения потребления квартирой (чтобы обезопасить на генератор).

Способ №2

Объект имеет коллективный контракт. Генератор подключается после вводных счетчиков через АВР (автоматический ввод резерва) и при отсутствии электричества запускается и продолжает подавать питание в дом. Все расчеты за это электричество производятся среди жителей. Контроль погрузки происходит встроенными средствами электрических счетчиков и не требует дополнительного оборудования.

"С точки зрения здравого смысла – достойным реализации есть второй способ. Конечно, лучше внедрять его при строительстве здания вместе с подбором правильных моделей счетчиков и внедрения групп приоритетов для питания внутри здания, но это возможно делать и в уже построенных домах", – подчеркнул Слизинов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для последних топливо. Причины – возможна новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может повлечь за собой отключение света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

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