"Это временное улучшение": в "Укрэнерго" объяснили отсутствие почасовых отключений света в последние дни

​Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в Украине в последние дни мая – это временное улучшение. Вскоре ситуация снова ухудшится и украинцев ожидает отключение света.

Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в четверг, 30 мая. Его заявление процитировали на официальном Telegram-канале компании.

По словам Кудрицкого, улучшение ситуации с электроэнергией в Украине связано с выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Уже в ближайшие дни следует ожидать восстановления графиков почасовых отключений света.

'"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", – отметил Кудрицкий.

Ранее в "Укрэнерго" отметили, что 31 мая в Украине не планируется применять графики отключения электроэнергии как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Однако в компании сообщили, что стоит учитывать, что ситуация может измениться, и графики введут.

28, 29 и 30 мая в Украине также не использовали графики отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что полностью отказаться от отключения электроэнергии Украине удастся нескоро. Для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы потребуется длительное время.

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