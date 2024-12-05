Энергетики разработали новый график отключений электроэнергии: чего ждать 6 декабря
В пятницу, 6 декабря, в Украине в течение 13 часов будут действовать две очереди отключения электроэнергии. Еще 3 часа будет действовать одна очередь.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики разработали такой график применений ограничений для бытовых потребителей:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса свет будут отключаться с 5 до 23 часов. Украинцам напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Компания ДТЭК уже объявила, как будут ограничивать свет в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Одесской областях. В этих регионах будут действовать следующие графики:
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам после возобновления электроснабжения постепенно включать приборы и использовать защиту от перепадов напряжения. Это не только сохранит технику, но снизит риск перегрузки энергосистемы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!