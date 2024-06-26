Энергетики объявили график отключений света на 27 июня: будут жесткие ограничения
В Украине 27 июня графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. аким образом, ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. Сами отключения производятся согласно расписанию, составленному облэнерго в каждом регионе.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 27 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений, как и сегодня, будет самым большим с 17:00 до 23:00", – говорится в сообщении.
Энергетики предупредили, что в течение дня ситуация может меняться. В зависимости от потребления и выполнения лимитов могут вноситься коррективы в графики: добавляться дополнительные часы без света или наоборот.
Как работают графики отключений света
"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:
Как объяснял генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, согласно новым правилам отключений света каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп (очередей) с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди.
Таким образом достигается справедливость по длительности отключений. То есть в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).
Как сообщал OBOZ.UA, жителям многоэтажек в Украине важно подготовиться к длительным отключениям электроэнергии зимой, сосредоточившись на утеплении домов и обеспечении резервного питания для систем отопления. Для этого следует приобрести зарядные станции, павербанки, туристические плитки, а также провести энергоаудит и объединить усилия с ОСМД или управляющими компаниями для решения общих проблем, советуют энергетические эксперты.
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