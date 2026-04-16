Энергетики обратились к украинцам: будут ли отключения 17 апреля
Украинцам не следует ожидать ограничений электроэнергии 17 апреля. В пятницу не планируют применять ни графики почасовых отключений для населения, ни ограничения потребления – для промышленности.
Об этом сообщили в "Укрэнерго"."17 апреля отключения не прогнозируются. Завтра, в пятницу, применение мер ограничения потребления не планируется", – предупредили энергетики.
В то же время они призвали население экономно потреблять свет. А именно:
- включать мощные электроприборы в дневное время – с 11:00 до 15:00;
- потребляйте электроэнергию экономно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Как узнать графики отключений в своей области
В то же время ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций. Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.
В случае изменений информацию о возможных отключениях следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:
Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций и своевременного завершения ремонтов на АЭС.
