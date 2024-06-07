В министерствах запретили включать кондиционеры: какие еще ограничения ввели

Правительство прилагает усилия, чтобы расширить генерацию электроэнергии, а также уменьшить потребление. Для этого центральные и областные органы власти ограничат использование кондиционеров и освещение зданий и территории.

Об этом на заседании Кабинета министров объявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он призвал последовать этому примеру суды, полицию и другие государственные органы.

Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление", – отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии. 7 июня должно быть принято необходимое распоряжение правительства.

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории", – добавил премьер. Кроме того, правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать рекомендовали аналогичные шаги, а местной власти – ограничить уличное освещение.

Правительство также призвало бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критического для производственной деятельности. Исключений для использования кондиционеров всего два:

работа больниц;

предприятия, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при рациональном распределении и использовании энергии. Впрочем, в экспертной среде считают, что сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т.н. "энергетического сознания" Поэтому возможность отказаться от графиков в сентябре фактически теоретической, поэтому отключения продолжатся.

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