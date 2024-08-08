"Эксперты, которые говорят, что хуже всего позади – врут": министр энергетики рассказал, к чему готовиться

Россия стремится полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные обстрелы. Но никто не может спрогнозировать их последствия, поэтому говорить, что хуже всего позади – рано.

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Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Герман Галущенко. Как сообщает УНИАН, он назвал масштабность ударов единственным фактором, который может повлиять на состояние энергосистемы.

"Пройдем ли мы без обстрелов, которые нанесут существенное влияние на систему – точно так. Могут ли эти обстрелы оказать существенное влияние – это трудно предвидеть. Единственное, что сегодня может повлиять на состояние – это масштабность ударов именно по энергетике. И не сам факт удара, а влияние этого удара напрямую на энергосистему", – сказал он.

По словам Галущенко, потенциальные обстрелы и ущерб от них предусмотреть очень сложно. Он подверг критике сторонников как слишком оптимистичных, так и слишком пессимистических взглядов.

"Те эксперты, которые говорят, что хуже всего позади – они врут. Те, кто говорит, что нас ожидает апокалипсис - и они врут. Потому что не знают ни те и ни те. Потому что спрогнозировать последствия ударов не может никто", – заявил Галущенко.

Министр подчеркнул, что 67% украинцев готовятся к тяжелой зиме, но только 1% планирует выезд из Украины, чтобы пережить зиму за границей. Это свидетельствует об их вере в энергетиков и силах противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений, если не будет резких изменений температуры и новых обстрелов, но зимой ограничения все-таки будут из-за значительных повреждений инфраструктуры. Введение новых резервных мощностей и поддержка международных партнеров важны, но этого недостаточно для полной стабильности к зиме.

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