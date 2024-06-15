ДТЭК работает с 10 странами Европы, чтобы привезти оборудование для восстановления энергетики – The Wall Street Journal

ДТЭК сотрудничает как минимум с 10 странами Европы, чтобы привлечь оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических объектов.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко американскому изданию The Wall Street Journal.

Чтобы покрыть потребность в запчастях, ДТЭК сотрудничает со странами Европы и посещает выведенные из эксплуатации электростанции, чтобы найти подходящие для использования детали. По меньшей мере, 10 стран откликнулись", – приводит издание слова главы ДТЭК.

Тимченко подчеркнул, что все усилия компании сейчас направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.

В частности, в рамках URC2024 ДТЭК заключил меморандумы о сотрудничестве со Schneider Electric и американскими Honeywell и GE Vernova. Цель этих соглашений – создание мощнейшей и стабильнейшей энергосистемы в условиях полномасштабной войны в Украине.

"Мы все делаем все возможное, чтобы приблизить нас к лучшему сценарию", – подытожил Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 180 раз.