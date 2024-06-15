ДТЭК работает с 10 странами Европы, чтобы привезти оборудование для восстановления энергетики – The Wall Street Journal
ДТЭК сотрудничает как минимум с 10 странами Европы, чтобы привлечь оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических объектов.
Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко американскому изданию The Wall Street Journal.
Чтобы покрыть потребность в запчастях, ДТЭК сотрудничает со странами Европы и посещает выведенные из эксплуатации электростанции, чтобы найти подходящие для использования детали. По меньшей мере, 10 стран откликнулись", – приводит издание слова главы ДТЭК.
Тимченко подчеркнул, что все усилия компании сейчас направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в энергетике.
В частности, в рамках URC2024 ДТЭК заключил меморандумы о сотрудничестве со Schneider Electric и американскими Honeywell и GE Vernova. Цель этих соглашений – создание мощнейшей и стабильнейшей энергосистемы в условиях полномасштабной войны в Украине.
"Мы все делаем все возможное, чтобы приблизить нас к лучшему сценарию", – подытожил Тимченко.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 180 раз.