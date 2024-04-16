Должен сделать каждый украинец, чтобы избежать отключений электроэнергии: в "Укрэнерго" озвучили важную просьбу

Диспетчерский центр "Укрэнерго" призвал украинцев ежедневно экономить электроэнергию с 19:00 до 22:00. Это поможет избежать массовых отключений света.

Как говорится в заявлении "Укрэнерго", сейчас энергетики одновременно работают над двумя важными задачами: ликвидацией последствий массированных ракетных и дроновых ударов россиян и подготовкой к следующему отопительному сезону. Объем повреждений энергообъектов после трех массированных комбинированных атак врага чрезвычайно велик.

"По этой причине все уцелевшие электростанции и высоковольтные подстанции "Укрэнерго" работают на максимуме своих возможностей, чтобы выработать и передать достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Но даже в этой сложной ситуации нельзя пренебречь ремонтной кампанией, во время которой электростанции готовят свое оборудование к следующему. отопительного периода. Для ремонта часть оборудования нужно останавливать, что уменьшает возможности электростанций производить электроэнергию", – объясняют в "Укрэнерго".

Как можно сэкономить

В период пикового потребления (с 19.00 до 22.00) следует избегать использования следующих придатков:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также не следует одновременно включать несколько приборов, резко увеличивающих нагрузку на сети. Это электрочайник, микроволновка, кофеварка, утюг, фен для волос и т.д. Рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в спящем режиме. Гаджеты следует отключать от зарядного устройства сразу после того, как батарея зарядится. Это позволит не только сэкономить энергию, но и продлить срок службы аккумулятора.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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