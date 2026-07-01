Днем жарко, а свет выключают вечером: энергетики объяснили украинцам причину

С наступлением летней жары нагрузка на украинскую энергосистему существенно возросла. И хотя самые высокие температурные показатели фиксируются днем, графики ограничений и призывы к экономии чаще всего приходятся именно на вечерние часы – это связано с особенностями летней генерации.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики напомнили, что помощь каждого украинца вечером имеет решающее значение для защиты сети от отключений.

Почему днем легче, чем вечером

График работы энергосистемы летом имеет свою специфику, которая напрямую зависит от природных условий. В частности, следует учитывать, что:

в ясную летнюю погоду днем на полную мощность работают промышленные солнечные электростанции (СЭС), которые отдают значительные объемы энергии в сеть;

(СЭС), которые отдают значительные объемы энергии в сеть; бытовые потребители и бизнес, установившие собственные солнечные панели на крышах и днем обеспечивающие себя самостоятельно, снижают нагрузку;

основной пик потребления приходится на вечер, когда солнце уже садится и выработка солнечных станций стремительно падает до нуля – население в это время массово возвращается домой и включает технику, вызывая огромный дефицит, который поврежденные тепловые и гидроэлектростанции не могут покрыть самостоятельно.

Главная рекомендация: экономить электроэнергию нужно особенно тщательно именно в период вечерней нагрузки. Использование мощных электроприборов следует максимально ограничить с 16:00 до 23:00.

Кондиционеры бъют по сети

Основным фактором роста потребления летом являются охлаждающие устройства. Однако энергетики отмечают, что кондиционер не должен создавать в доме или офисе слишком низкие температуры, тогда как работа кондиционеров в умеренном режиме (23-24 градуса ) способна сэкономить энергосистеме дефицитные киловатты, а потребителям – деньги.

Ситуация осложняется тем, что из-за рекордных температурных показателей в других европейских странах уровень энергопотребления там тоже очень высок. Как следствие, украинские трейдеры имеют крайне ограниченные возможности для импорта электроэнергии из-за рубежа.

Важное напоминание для бизнеса: поставка электроэнергии промышленными и коммерческими структурами (за счет импорта или собственной генерации в объеме более 60% от собственного потребления) освобождает такие предприятия от применения почасовых отключений.

Помочь энергосистеме может каждый

Перенос активного энергопотребления на другие часы существенно будет способствовать стабилизации ситуации в сети в целом. Специалисты советуют ориентироваться на погоду:

в солнечные дни – переносить работу мощных приборов (стирка, глажка, бойлеры) на дневные часы , когда имеется избыток солнечной генерации;

работу мощных приборов (стирка, глажка, бойлеры) на , когда имеется избыток солнечной генерации; в дождливую, но жаркую погоду – когда солнечные станции не работают на полную мощность, нагрузку лучше переносить на ночное время.

Чем больше украинцев прислушаются к этим советам относительно режима потребления, тем меньше будет вероятность того, что энергетикам придется применять вынужденные графики отключений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые шаги – от переноса работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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