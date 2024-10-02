Для всех, кто пользуется газом, наступил важный момент: что обязательно следует сделать украинцам в ближайшие дни

Своевременная передача показаний счетчика газа до 5 октября позволяет избежать лишних начислений и влияет на сумму платежей за доставку газа в 2025 году. Плата за распределение зависит от фактического потребления газа за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

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Об этом рассказала ГазПравда. Ежемесячная передача показаний счетчика обязательна, однако особенно важно это сделать в начале октября, когда подводятся итоги предыдущего газового года.

Это позволит учесть только актуальные данные о реальном потреблении газа за период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. Таким образом, в 2025 году в платежках за доставку газа будет отображаться реальная сумма в соответствии с фактически использованными кубометрами газа.

Даже если потребление газа отсутствовало в течение определенного периода, важно передавать одни и те же показатели счетчика. Это обезопасит потребителя от начислений на основе планового ежемесячного объема потребления, который может не соответствовать действительности. В противном случае может возникнуть долг, которого на самом деле не существует.

Плата за распределение газа основана на объемах его потребления. Даже в случае отсутствия потребления газа потребителям приходится платить минимальную обязательную плату за доступ к газовым сетям. Эта плата зависит от наличия газовых приборов в квартире или доме:

39 куб. м в год для тех, кто пользуется только газовой плитой;

для тех, кто пользуется только газовой плитой; 126 куб. м в год – для потребителей, имеющих газовую плиту и водонагреватель;

– для потребителей, имеющих газовую плиту и водонагреватель; 314 куб. м в год для потребителей с газовым отоплением.

Тарифы на распределение газа, установленные регулятором во время войны, остаются неизменными. Они отличаются в зависимости от региона и оператора газораспределительной сети (ГРМ) и колеблются от 0,38 до 2,82 грн за кубометр. Однако неизменность тарифа не гарантирует, что сумма в платежке за распределение будет оставаться постоянной – она зависит не только от тарифа, но и объема потребленного газа.

Чтобы узнать, какую сумму придется платить за доставку газа в 2025 году, потребители могут самостоятельно произвести расчеты уже сейчас. Для этого нужно:

определить общий объем потребленного газа за период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024;

умножить эту цифру на тариф, установленный для конкретного региона;

поделить полученный результат на 12 – количество месяцев.

Таким образом, можно получить ориентировочную ежемесячную сумму, которую нужно будет платить за доставку газа в 2025 году. Если потребитель больше не пользуется газом и хочет избежать оплаты за доставку, единственным способом является расторжение договора с оператором ГРМ и физическое отсоединение квартиры или дома от газовой сети.

Важно понимать, что перекрытие крана не освобождает от уплаты – необходимо отрезать трубу, подводящую газ к помещению. При необходимости повторного подключения придется платить дополнительную плату. Во время войны потребителям не отключат газ даже в случае неуплаты за его доставку. Однако после завершения военного положения оператор ГРМ будет иметь право отключить поставки газа.

Кроме того, накопившиеся долги могут стать причиной судебного иска и принудительного взыскания долга через исполнительную службу. Таким образом, своевременная передача показаний счетчика и контроль потребления газа помогут избежать лишних затрат и проблем с начислениями в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) начала пересмотр предельных цен на некоторых сегментах рынка электрической энергии. Но это касается только коммерческих потребителей и поможет сбалансировать энергосистему и обеспечить коммерческий импорт электроэнергии.

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