Долг за 'зеленую' электроэнергию за 2022 год тормозит рынок – Савченко

Долг за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников в 2022 году, остается серьезной проблемой для рынка. По оценкам, уровень расчетов составляет лишь 54–60%, то есть около 40% средств до сих пор не оплачено.

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Об этом сообщила партнер юридической компании Altelо, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

"Есть проблематика значительная – это задолженность 2022 года. Фактически, скажем, что, по разным оценкам, где-то 54–60% уровень расчетов, 40% – это долг. Это довольно большие суммы, миллиардные суммы, действительно", – отметила она.

По словам эксперта, одна из причин этой задолженности – споры относительно станций, расположенных на временно оккупированных территориях. Именно они вызвали громкий скандал в 2023 году.

"Я не знаю, помнят ли наши зрители скандал 2023 года, когда оказалось, что оплачивали за электрическую энергию станциям, которые ее производили на оккупированных территориях. Из-за чего возник этот скандал? НЭК "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" не могут понять, как учитывать эту электрическую энергию. Есть споры по актам, по объемам и так далее. Это влияет на окончательные расчеты за 2022 год", – объяснила Савченко.

Юрист также отметила, что "Гарантированный покупатель" подал иски к компаниям, которым ранее уже платили деньги за электроэнергию, произведенную на оккупированных территориях. В то же время оснований для таких исков может быть недостаточно.

"Данные выработки электрической энергии не эфемерны, то есть они четко отслеживаемые, и компаниям платилось, подписывались акты. И только после скандалов оказалось, что якобы не было поставок ими электрической энергии, хотя в большинстве случаев это не так", – подчеркнула она.

Напомним, как ранее сообщал "Гарантированный покупатель", общий уровень расчетов за электроэнергию 2022 года составляет лишь 63,9%.