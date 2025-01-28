Десятки населенных пунктов на Черкасщине остались без света, а во Львове вводят особый режим отопления: что происходит в энергосистеме

В результате дроновой атаки РФ на Украину ночью 28 января в Черкасской области были обесточены 72 населенных пункта. О введении почасовых графиков отключений света не сообщалось. При этом во Львове на фоне потепления решили подавать отопление в дома жителей только до 10 утра и после 16 часов дня.

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О ситуации в энергосистеме пишет OBOZ.UA. "В результате ночной дроновой атаки на энергообъект на утро были обесточены 72 населенных пункта в Черкасской области. Специалисты облэнерго приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после получения необходимых разрешений от ГСЧС", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Как отмечали глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и глава городского совета Умани Ирина Плетнева, оккупанты ночью атаковали инфраструктурный объект в Умани. После этого в городе начались проблемы с электроснабжением и отоплением. Подача воды не останавливалась, так как водоканалы перешли на работу на генераторах.

В "Укрэнерго" также отметили, что в целом в Украине снизилось потребление электроэнергии. Так, утром 28 января оно было на 2,7% ниже, чем в то же время предыдущего дня. "Причина таких изменений – повышение температуры воздуха во всех регионах Украины", – объяснили в компании.

Также из-за потепления городские власти Львова объявили, что подача тепла для потребителей будет производиться в экономном режиме. Так, во Львовском городском совете отметили, что подача тепла будет останавливаться с 10:00 до 16:00 там, где это возможно.

В то же время в Министерстве энергетики призвали украинцев экономить электроэнергию, даже несмотря на потепление. "Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев в соцсетях запугивают графиками отключений газа. Такой фейк используют, чтобы побудить людей подписываться на сомнительные каналы в Telegram.

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