Деньги на оплату коммуналки будут выдавать по-новому: субсидии изменятся с 1 октября

С 1 октября 2024 г. в Украине начинает действовать новый порядок начисления жилищных субсидий, по которому субсидия за октябрь будет рассчитана за 15 дней независимо от даты начала отопительного сезона. В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги также будет осуществлен перерасчет субсидий.

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OBOZ.UA разобрался, как будет начисляться субсидия с октября. Согласно новому порядку, жилищные субсидии за октябрь 2024 будут рассчитываться за 15 дней, независимо от того, когда именно в конкретном городе или населенном пункте начнется отопительный сезон.

Это нововведение позволит обеспечить равномерный расчет субсидий для большинства населения, независимо от региональных отличий в запуске отопления. Обычно субсидии начисляются исходя из фактического начала отопительного периода, но новые правила призваны упростить процесс и сделать его более прозрачным. Это означает, что уже в ноябре граждане получат выплаты за отопительный сезон с учетом первой половины октября.

Как изменятся суммы субсидий из-за повышения тарифов

Повышение тарифов на коммунальные услуги стало одной из ключевых причин внедрения новых правил. В этой связи Пенсионный фонд Украины (ПФУ) осуществит перерасчет субсидий, учитывая не только начало отопительного сезона, но и рост расходов на оплату коммунальных платежей.

Для многих домохозяйств это означает увеличение размера государственной помощи. Однако важно отметить, что в октябре 2024 года сумма субсидии для уже получавших ее в предыдущие месяцы останется неизменной, ведь расчет за первый месяц отопительного сезона будет осуществлен позже – в ноябре.

Как подать заявление на получение субсидии

Получить субсидию могут все граждане, отвечающие критериям, определенным правительством Украины. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФУ или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Это можно сделать несколькими способами:

лично или по почте в одном из сервисных центров ПФУ;

в одном из сервисных центров ПФУ; онлайн через портал электронных услуг ПФУ или посредством мобильного приложения, там есть функция "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через портал электронных услуг ПФУ или посредством мобильного приложения, там есть функция "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; через платформу Действие , воспользовавшись соответствующей функцией "Заявление на субсидию";

, воспользовавшись соответствующей функцией "Заявление на субсидию"; посетив ЦНАП или обратившись к должностным лицам исполнительных органов местного самоуправления.

Большинство украинцев, получавших субсидии на неотапливаемый сезон, получат их автоматически и в новом отопительном периоде. Однако с октября 2024 года механизм начисления претерпевает изменения, поэтому получателям пособия следует быть готовыми к обновлению сумм субсидий в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги и расходов на отопление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности, имеющей целью обеспечить финансовую дисциплину среди получателей. Субсидии остаются основным инструментом государственной поддержки, направленным на домохозяйства, платящие за услуги больше установленного норматива.

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