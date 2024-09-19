Украинцев планируют лишить льгот на коммуналку: кого именно и при каких условиях

В Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности, направленной на обеспечение финансовой дисциплины среди получателей. Субсидии остаются основным инструментом государственной поддержки, направленным на домохозяйства, платящие за услуги больше установленного норматива.

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Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ). Согласно документу, льготники будут обязаны ежемесячно платить за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги. Как отмечается, условия предоставления льгот в случае неуплаты будут определены в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что каждый год из государственного бюджета выделяется значительная сумма на социальную поддержку граждан в виде льгот и субсидий. К примеру, в 2024 году было выделено 49,9 млрд гривен, из которых 17,2 млрд гривен предусмотрено на предоставление льгот, а почти 30,3 млрд гривен – на субсидии. Эти средства получатели получают в наличной форме, что позволяет самостоятельно распоряжаться ресурсами для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Однако с каждым годом увеличивается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общий долг льготников составил 732,9 млн гривен. Одной из причин такой ситуации является повышение тарифов на услуги, что явилось следствием ухудшения экономической ситуации в стране из-за войны и экономических вызовов.

В связи с этим авторы проекта предлагают, что льготы на жилищно-коммунальные услуги будут предоставляться только при своевременной оплате или наличии соглашения о реструктуризации задолженности. Такое требование существует для получателей субсидий, но законодательно оно не закреплено для льготников, что и потребовало разработки новых правил.

Субсидии: виды помощи и условия предоставления

Параллельно со льготами на жилищно-коммунальные услуги украинские граждане могут получать субсидии. Субсидия – это безвозвратная государственная помощь, предоставляемая тем домохозяйствам, которые платят за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Субсидия предоставляется на различные виды услуг:

абонентское обслуживание для жильцов многоквартирных домов, пользующихся индивидуальными договорами;

для жильцов многоквартирных домов, пользующихся индивидуальными договорами; управление многоквартирным домом ;

; поставка природного газа, электроэнергии и тепловой энергии ;

; централизованное водоснабжение и водоотвод ;

; обращение с бытовыми отходами ;

; покупка сжиженного газа, твердого и жидкого топлива.

Право на получение субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории Украины по законным основаниям. Основным условием получения помощи является то, что домохозяйство должно платить за коммунальные услуги больше, чем определено государственными нормами. Для оформления субсидии необходимо предоставить несколько документов:

заявление о назначении субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

договор найма жилья (при наличии);

копию договора о реструктуризации задолженности (при наличии);

справку о доходах (если они не указаны в официальных базах данных);

справку о внутреннем перемещении (при проживании не по месту регистрации);

другие документы, если это предусмотрено законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, не проживавшие в своей квартире или доме более 30 дней, могут не платить за некоторые коммунальные услуги при условии предоставления соответствующих документов. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания.

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