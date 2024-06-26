Дефицит электроэнергии будет сохраняться еще долго: почему внедряются графики

Из-за значительного дефицита электроэнергии, вызванного массированными обстрелами энергетических объектов и жарким летом, украинские энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений. Украина потеряла более 9 гигаватт мощностей, что эквивалентно потреблению в пиковые часы страны, как Нидерланды.

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Об этом OBOZ.UA заявила спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. Восемь массированных, комбинированных ракетных и дроновых ударов повлекли за собой значительный дефицит электроэнергии. "Я не скажу вам дефицит, потому что эта информация чувствительна для врага, но могу сказать, что он значителен, " – отметила Цатурян.

Из-за значительного дефицита электроэнергии, украинские энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений. Это необходимая мера для сбалансирования разницы между производимой электроэнергией и ее потреблением, постоянно возрастающей летом из-за активного использования охлаждающих приборов. "Мы вынуждены применять графики почасовых отключений, такова ситуация, она тяжелая и пока такой будет оставаться", - объясняет Цатурян.

Правительство утвердило новый подход к определению лимитов потребления электроэнергии, также применяемый диспетчерским центром "Укрэнерго". Весь объем дефицита пропорционально распределяется между всеми областями в соответствии с уровнем потребления. Предельный предел, который область не может превосходить, помогает удерживать стабильность энергосистемы.

Атомное поколение всегда играло важную роль в энергобалансе Украины, обеспечивая до половины, а зимой и более половины, потребление электроэнергии. Этот источник остается критически важным как в мирное время, так и во время войны.

Международная помощь играет значительную роль в восстановлении энергетической инфраструктуры. За счет поддержки из-за границы "Укрэнерго" и другие энергетические компании могут производить необходимые ремонты и восстановления. "Я могу так сказать, к отопительному сезону будет отлажено все, что можно вернуть в работу," - заявляет Цатурян.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук ранее сообщала, что осенью ситуация с энергосистемой Украины может улучшиться, если не будет новых обстрелов и электростанции завершат техническое обслуживание вовремя. Восстановление и запуск запланированных мощностей поможет снизить частоту отключений света.

"Если у нас нет дополнительных повреждений, если нам удастся восстановить и запустить в работу те мощности, которые запланированы, то ситуация с отключениями должна быть лучше, чем сейчас ", — отметила Светлана Гринчук. На данный момент ситуация с энергосистемой в Украине остается тяжелой.

Многие электростанции проходят техническое обслуживание, восстановление и ремонт, которые необходимо завершить в летний период. Это обусловлено повреждениями, возникшими вследствие обстрелов и износа оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина должна немедленно приступить к строительству распределенной энергетической генерации – небольших электростанций по всей стране. Процесс должен начаться уже во время подготовки к следующему отопительному сезону, ведь российские атаки на энергосистему будут продолжаться.

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