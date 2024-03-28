Что будет с тарифами на свет для украинцев: в Министерстве энергетики раскрыли планы

В Украине, несмотря на окончание отопительного сезона, вопрос повышения тарифов не электроэнергию для населения пока не рассматривается. Бытовые расценки обещали сохранить на уровне 2,64 грн за 1 кВт*ч до конца отопительного сезона, однако и сейчас повышать тариф еще не собираются.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, пока преждевременно говорить о повышении тарифов на свет для населения.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после новых атак РФ на энергетику. – Ред.), не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", – добавил Галущенко.

Он напомнил, что повышение тарифа на свет в 2023 году было связано именно с необходимостью восстановления энергосистемы, пострадавшей от российских ракетных и дроновых ударов. Тогда стоимость киловатт-часа в стране подняли сразу на 69,7%, с 1,44-1,68 грн (в зависимости от потребления) до 2,64 грн (независимо от потребления).

"Тарифы в прошлом году повышали вследствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли – спокойно, стабильно и без отключений", – отметил Галущенко.

Впрочем, ранее министр не исключал, что удары России по энергоинфраструктуре Украины могут привести к росту тарифа на электричество. Конкретика в этом вопросе ожидается после того, как появится четкое понимание объема причиненных повреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, каждый украинец может платить за электроэнергию на несколько сотен гривен меньше. Для этого нужно установить специальный прибор (и это абсолютно легально).

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