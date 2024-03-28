Города Украины один за другим досрочно отключают отопление: где батареи уже холодные и кто на очереди

Украина досрочно завершает отопительный сезон. Он стал первым в истории, который страна прошла исключительно за счет собственного газа, без закупок голубого топлива за границей. Батареи в ряде городов уже выключили, в Киеве, Львове, Николаеве, Луцке и Днепре начнут это делать сегодня, 28 марта, а еще ряд населенных пунктов должен присоединиться на выходных, когда ожидается серьезное потепление.

Как объяснил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, на уменьшение потребления газа повлияла война – из-за оккупации территорий и остановки предприятий в районах активных боевых действий. Впрочем, Чернышев уверен, что собственного газа Украине будет хватать и после войны.

"Потребление Украиной газа постепенно будет увеличиваться, но темпы нашей добычи предваряют будущий рост потребления", – заявил глава "Нафтогаза". К примеру, в 2023-м компании начали бурение 150 новых скважин, что является рекордом за последние 6 лет. Добыть за год удалось 18,7 млрд куб. м газа, что на 200 млн кубов больше, чем в 2022-м, подсчитал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Где уже нет отопления и где его отключат в ближайшее время: список

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, однако окончательные решения принимают местные власти. Кроме того, значение имеет температура воздуха. Впрочем, в этом году батареи выключают заранее не только из-за потепления, но и из-за стремления сэкономить энергоресурсы на фоне российских обстрелов.

Первым отопительный сезон завершился в Херсоне – с 25 марта. С 26 марта присоединился и Харьков, который больше других городов пострадал от ударов РФ по энергетике.

"Едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан", – заявлял мэр Харькова Игорь Терехов.

C 27 марта батареи начали отключать в Виннице. Подключенными к теплосетям пока оставили заведения здравоохранения, образования и социальной защиты. Отопительный сезон в этих учреждениях закончится после заявлений от их руководителей.

Киев: Когда завершение отопительного сезона

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что отопительный сезон в столице планируют завершить 28 марта, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками. "Потому уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий", – отметил Кличко.

Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. Потому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим нужно несколько дней.

"Учитывая это, с 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление", – заявил Кличко.

Днепр: когда будут выключать отопление

В Днепре отопительный сезон 2023-2024 завершается также 28 марта. Такое решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.

При этом, как заявил директор коммунального "Теплоэнерго" Андрей Клименко, в межотопительный период предприятие входит с задолженностью горожан в 1,5 млрд гривен. "Сейчас организована работа по максимальному сбору платежей за тепловую энергию от должников. Упорно призываем днепрян рассчитаться за тепло. Если не получается погасить долг целиком, можно заключить договор реструктуризации", – напомнил Клименко.

Львов поставит отопительный сезон на паузу

ВоЛьвове приняли решение отключать батареи также с 28 марта. Впрочем, в школы, садики и больницы будут по-прежнему подавать тепло. А вот в случае похолодания батареи снова станут теплыми по всему городу.

Николаев: когда завершается отопительный сезон

Отключение отопления в Николаеве таке состоится на 28 марта. Как заявлял первый заместитель директора ЖКХ Игорь Набатов, батареи пока останутся теплыми без дополнительных обращений для детсадов, родильные домов и больниц, а также амбулаторий.

Луцк: какие решение о завершении отопительного сезона

В Луцке отопительный сезон завершают 28 марта, однако сохранят готовность включить батареи в больницах в случае похолодания. "Решение одобрено с учетом прогнозируемого устойчивого повышения температуры для недопущения перегрева домов и с целью экономии средств горожан и необходимости эффективно использовать энергоносители", – заявил мэр Луцка Игорь Полищук.

Кременчуг отключает батареи

В Кременчуге(Полтавская область) 28 марта завершается отопительный сезон для всех потребителей. Как уточнил глава городского совета Виталий Малецкий, отопление отключают также в медицинских учреждениях. В случае похолодания там советуют использоваться другие виды обогрева, например электрические радиаторы. В учреждениях образования батареи холодные еще с 23 марта.

В то же время, в самой Полтаве и районе отопительный сезон планируют завершить 1 апреля. Такую же дату выбрали в Миргороде.

Тернополь: названа дата отключения отопления

Тернополь планирует завершить отопительный сезон в пятницу, 29 марта. Решение было принято исполнительным комитетом городского совета.

"Учитывая рост температуры воздуха и с целью обеспечения эффективного использования энергоносителей, отопительный период 2023-2024 гг. в Тернополе завершится 29 марта 2024 в 00:00", - сообщили в горсовете. Тем, кто использует индивидуальное отопление, также порекомендовали выключить батареи дома и не предприятиях с указанной даты.

Черновцы: что будет с отоплением

Процесс отключения тепла в городе начнется 29 марта. Такое решение было принято на заседании черновицкого исполкома. Чиновники объяснили досрочное отключение тепла заметным потеплением.

Запорожье: названа дата окончания отопсезона

Завершение отопительного сезона в Запорожье запланировано на 29 марта. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что такое решение принято именно из-за повышения среднесуточной температуры, которая уже дольше трех дней держится выше 8 градусов тепла.

Ривненщина будет с теплом до выходных

В Ривненской области досрочно завершается отопительный сезон в отдельных громадах. В частности, 30 и 31 марта произойдет отключение отопления в Дубровицкой и Клесовской ОТГ. Кроме того, в Корецкой и Крупецкой громадах решили не подавать тепло в школы в связи со школьными каникулами.

Ужгород: когда отключат отопление

Отключение отопления в Ужгороде планируется уже после теплых выходных, с 1 апреля. В случае необходимости подача тепла продолжится в учреждениях здравоохранения и образования.

Отопительный сезон в Чернигове: когда закончится

В Чернигове отопительный сезон завершат 29 марта, сообщил и. о. городского головы Александр Ломако. По его словам, в городе после тепла останется горячее водоснабжение. "Не будем ждать трех дней +8 средней температуры, потому что резкое потепление у нас в пятницу, 29 марта. В пятницу мы отключаем. Потому что там уже суббота-воскресенье +20", – цитирует Ломако "Суспільне".

Ивано-Франковск завершит отопительный сезон досрочно

Отопительный сезон в Ивано-Франковской громаде завершится в ночь с 29 на 30 марта. "Ситуация с газом не так проста. Принято решение, что отопительный сезон у нас завершится с 29 на 30 марта", – заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Житомир: когда отключат отопление

В Житомире отопительный сезон завершают 30 марта. Решение было принято на заседании исполкома городского совета. Основанием для отключения отопления стали показатели температуры воздуха.

"Есть основания, что к выходным дням, именно к 30 марта, будет среднесуточная температура выше 8 градусов по Цельсию, предусматривающая завершение отопительного сезона. Также мы имеем обращение от жильцов, которые не хотят платить лишние средства, хотя на дневное время, когда температура превышала 8-10 градусов тепла, котельные выключались", – рассказал начальник управления коммунального хозяйства Житомирского городского совета Александр Марцун.

Другие города: когда ждать отключения батарей

В части громад и областных центров решения об отключении отопления еще не приняты. Например, нет такого решения по Одессе. Однако следует ожидать, что ситуация изменится после 29-31 марта.

Как раз на эти даты в Украине прогнозируют существенное потепление. А согласно правилам, отопление начинают отключать, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней превышает +8 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

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