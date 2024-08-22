Что будет с отключениями света в Украине 23 августа: "Укрэнерго" озвучило планы

В Украине в пятницу, 23 августа, не планируется применять ограничения на потребление электроэнергии. Это означает, что графики отключений света действовать не будут. План предварительный, он может измениться при резком росте потребления тока.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра, 23 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", – говорится в сообщении.

Как уже объясняли энергетики, украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян. В ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

"Экономно потребляйте электроэнергию в течение всех суток, а особенно – в период с 16:00 до 22:00. Пожалуйста, не включайте в это время несколько мощных электроприборов одновременно", – просили в "Укрэнерго".

Потребление тока в стране повышается из-за жаркой погоды. Пик приходится на вечер, так как утром люди меньше используют кондиционеры, а днем активно работают солнечные электростанции, что помогает уменьшить дефицит.

Отключения света все равно вернутся: когда ждать

Вероятно, уже в середине октября графики будут возвращены – из-за увеличения потребления электроэнергии в отопительный сезон. Компания ДТЭК сообщила об этом в разъяснении, опубликованном на официальных страницах в социальных сетях.

Зимой наступает период пикового потребления энергии. При этом украинская энергосистема из-за последствий российских атак не может полностью покрыть потребление. Потому и придется применять графики почасовых отключений.

"Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объяснили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, снижение температуры воздуха в последние дни июля помогло уменьшить нагрузку на энергосистему Украины, однако чрезмерное использование кондиционеров может снова привести к отключениям электроэнергии. Потому украинцам рекомендуется использовать кондиционеры в энергосберегающем режиме.

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