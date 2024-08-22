Графики отключений света вернулись: почему украинцам не советуют включать кондиционеры и что нужно знать

Снижение температуры в июле помогло уменьшить нагрузку на энергосистему, однако чрезмерное использование кондиционеров может снова привести к отключениям электроэнергии. Украинцам рекомендуется использовать кондиционеры умеренно и в энергосберегающем режиме, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы.

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Об этом сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова в комментарии Forbes. Жара существенно увеличивает нагрузку на энергосистему, ведь с повышением температуры больше людей включают кондиционеры и другие системы охлаждения.

Это приводит к резкому росту потребления электроэнергии. Как объясняет Владимир Омельченко, в Украине нет достаточного резерва мощности, чтобы перекрыть эти пиковые нагрузки. Это заставляет операторов вводить графики почасовых отключений электроэнергии для сохранения целостности энергосистемы.

Интересно, что снижение температуры в июле уменьшило нагрузку на энергосистему на 2 ГВт, что оказалось более значимым, чем возобновление работы одного из атомных блоков, прибавившее лишь 0,8 ГВт. Поскольку на территории Украины действуют три атомные электростанции с общей мощностью 7,8 ГВт, наличие проблем с электроснабжением крайне критично, особенно в условиях пиковых нагрузок.

Покрывающий дефицит

В последние недели украинская энергосистема регулярно сталкивалась с дефицитом, особенно в вечерние часы с 17:00 до 20:00. Хотя недостаток колебался от 200 до 800 МВт, украинцы этого практически не ощущали благодаря усиленной работе гидроэлектростанций и аварийной помощи из Европы. Максимальный объем импорта электроэнергии из ЕС, который может себе позволить Украина, составляет 1,7 ГВт.

Однако этого все равно недостаточно в пиковых моментах, что заставляет вводить временные отключения электричества. Особенно интересно, что в самые жаркие часы суток с 12:00 до 16:00 существенную роль в обеспечении электроэнергией играют солнечные электростанции, производя до 18% всей электроэнергии страны.

Использование кондиционеров: как найти баланс

Омельченко отмечает, что включать кондиционер стоит только тогда, когда это действительно необходимо. Если все одновременно будут включать кондиционеры на максимальную мощность, это может привести к дополнительным отключениям электроэнергии даже днем. Из-за постоянных разрушений энергосистема работает на грани возможностей, поэтому пользоваться кондиционерами следует осторожно – лучше реже и на минимальной мощности.

Для экономии энергии эксперты советуют использовать кондиционеры в энергосберегающем режиме и выключать их, когда помещения покидают. Чтобы снизить температуру в комнате перед включением кондиционера, можно закрывать шторы на окнах – это снизит температуру на 5-7 градусов.

Промышленные vs бытовые кондиционеры: где больше потребления

Хотя промышленные кондиционеры и холодильники действительно потребляют больше электроэнергии, чем бытовые, важно понимать, что одновременное использование миллионов домашних кондиционеров создает огромную нагрузку на энергосистему. Каждый бытовой кондиционер, потребляя около 1 кВт·ч, в масштабах страны может вызвать существенные проблемы.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, отключение электроэнергии может прекратиться уже на следующей неделе, если не произойдет форс-мажоров, таких как новые обстрелы энергообъектов или длительное сохранение температуры на уровне 30°C. Окончание ремонтов части атомных блоков и понижение температуры воздуха могут значительно облегчить ситуацию, освободив около 2 ГВт мощности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой солнечные панели на балконах менее эффективны, поэтому лучше инвестировать в инвертор и аккумулятор для обеспечения энергонезависимости при отключениях. Также украинцам рекомендуют зарядные станции, павербанки и гирлянды на USB-питании для освещения и дополнительного тепла.

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