Жесткие отключения света вернутся при одном условии: эксперт назвал наиболее уязвимые регионы

В Украине во время заморозков наибольший дефицит электроэнергии ожидается в Киевской области и Одессе, которые наиболее уязвимы из-за поврежденной инфраструктуры. В случае новых ударов, эти регионы могут столкнуться с масштабными перебоями в поставках света и тепла.

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Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии СМИ. По его словам, даже хорошо подготовленная система может оказаться бессильной перед массированными атаками. Особенно это касается высоковольтных сетей, которые остаются уязвимыми к обстрелам.

Среди всех регионов Украины наиболее проблемными остаются Киевская область и Одесса. Это объясняется не только высокой плотностью населения, но и структурными проблемами энергетической системы, оставшейся в наследство от Советского Союза. Строительство крупных энергостанций, удаленных от потребителей, создало дополнительные трудности в обеспечении стабильного энергоснабжения.

В столице и близлежащих районах наблюдается дефицит генерации, который стал еще ощутимее после многочисленных атак на энергетические объекты прошлой зимой. Восстановление поврежденного оборудования продолжается, но дефицит электроэнергии по-прежнему остается проблемой. При новых ударах по высоковольтным сетям Киевская область рискует столкнуться с перебоями в энергоснабжении, что приведет к отключениям света и тепла.

Одесса также является одним из самых уязвимых регионов из-за своей географической особенности и ограниченной пропускной способности электросетей. Высокий риск атак на энергетические объекты, а также сложность возобновления поставок из-за ограниченной инфраструктуры делают этот регион особенно проблемным. Энергетические отключения в прошлом году уже показали, насколько Одесса уязвима к перебоям в поставках. Кроме Киевской области и Одессы, существенные риски существуют в регионах, которые находятся близко к линии фронта:

Харьковская область;

Сумская область;

Запорожская область.

Эти регионы регулярно подвергаются обстрелам, что затрудняет поддержание стабильной работы энергосистемы. Разрушенные сети и поврежденное оборудование нуждаются в постоянном восстановлении, но из-за длительных боевых действий ремонтные работы часто невозможны.

По словам Харченко, запасов угля и газа на зиму должно хватить. Он отметил, что в Украине даже возникла проблема с избытком угля, который негде использовать из-за ограниченного количества действующих электростанций. Запасы газа также достаточно, что позволяет уверенно говорить об обеспечении тепла даже в морозные периоды.

Однако при значительном снижении температуры – до -10°C и ниже – могут возникнуть ограничения в поставке электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему. По оценкам эксперта, дефицит мощностей может составлять от 2 до 4 ГВт в случае продолжительных морозов.

Александр Харченко отметил, что при отсутствии массированных ударов по энергетической инфраструктуре, эта зима может пройти без серьезных ограничений в поставках электроэнергии до температуры -5°C. Если температура опустится до -10°C и ниже на длительный период, возможны кратковременные отключения на 4-6 часов в сутки. Основная угроза заключается в массированных атаках на высоковольтные сети, что может привести к масштабным отключениям в наиболее уязвимых регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кураховскую ТЭС (тепловую электростанцию) в Донецкой области разобрали на части для ремонта других электростанций, что позволило восстановить более 60% потерянных мощностей. В ДТЭК планируют возобновить работу ТЭС после стабилизации ситуации на фронте.

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