Часть украинцев заплатила за газ на неправильный счет: в "Нафтогазе" рассказали, что делать 

В Украине компания "Нафтогаз" в ряде регионов занялась не только поставкой газа, но и отвечает за его доставку. Теперь компании нужно платить и за сам газ, и за его доставку. При этом часть украинцев уже пересчитала плату за доставку газа за год еще до перемены компании.

"За доставку газа заплатили за целый год вперед. Показатели передавали по 104.ua. Теперь сменился поставщик. Как вернуть переплату?" – пожаловалась клиентка "Нафтогаза" на их странице в Facebook.

Так, чтобы вернуть переплату, необходимо обратиться в ту компанию, которая занималась доставкой газа до этого и на счет которой ошибочно перевели деньги. Тут важно отметить, что самостоятельно "Нафтогаз" вернуть переплату не может.

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Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в центр обслуживания потребителей в ту компанию, на счет которой вы ошибочно направили средства. С собой нужно принести квитанцию, которая подтверждает ошибочный платеж, также нужно сделать копию своего паспорта, ИНН, справку от банка о реквизитах (его можно получить онлайн) для перевода средств.

После заявления компания, на счет которой ошибочно перевели средства, должна рассмотреть заявку и перевести деньги на тот счет, который вы укажите. Уже после возвращения денег вы сможете оплатить доставку газа уже на правильный счет "Нафтогаза".

Отметим, при этом размер платы за доставки газа с октября изменится для части украинцев. Речь идет о тех, кто потребляет минимальное количество голубого топлива.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть украинцев получили завышенные платежки за газ. Причина – они не успели подать показания газового счетчика.

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