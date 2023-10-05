Украинцы получают завышенные платежки за газ: в "Нафтогазе" назвали причину 

В "Нафтогазе" в ответ на жалобу клиентки о том, что ей пришла завышенная платежка за газ, назвали возможную причину ошибки. Если вовремя не подать показания счетчика, компания выставит счет, в котором использует прошлогодний месячный объем потребления голубого топлива. А это может быть больше газа, чем вы потратили в этом году.

Об этом говорится в разъяснении компании, опубликованном на официальной странице в Facebook. Так, после жалобы со стороны клиентки в "Нафтогазе" проверили, когда в последний раз она подавала показания счетчика. Оказалось, что она не передала показания с мая по август, как результат, ей посчитали платежку по усредненному показанию.

Чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28 по 5 число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

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"Бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 01 число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 05 числа включительно) предоставлять их", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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