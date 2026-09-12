Часть Ривненщины из-за российских обстрелов осталась без света: что известно

12 сентября в некоторых населенных пунктах Ривненской области отключился свет из-за вражеских дроновых ударов. Без электроснабжения остались город Дубно и часть Ривненского района.

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Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ОВА (ОГА) Александр Коваль. Отметим, что отключение электроэнергии произошло вечером в субботу.

"Люди не пострадали", – уточнил чиновник, комментируя последствия российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

По состоянию на 19:00 энергетики уже работали над восстановлением электроснабжения. Примерно через 20 минут свет начал появляться в некоторых районах, передает "Суспільне".

Добавим, что в течение 12 сентября Россия активно обстреливала северные и западные регионы Украины, в том числе Ривненщину, дронами-камикадзе типа "Шахед". Тревога в различных громадах Ривненской области объявлялась более десятка раз. Известно о прилетах, в частности, по предприятию, АЗС, энергетике.

Как писал OBOZ.UA:

– Армия РФ 12 сентября активизировала дроновые удары. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский беспилотник ударил по остановке общественного транспорта.

– Кроме того, в субботу ВС РФ как минимум трижды обстреляли гражданские автомобили в Краматорске на Донетчине. Погибли три человека, еще четверо получили ранения.

– В ночь на 12 сентября оккупационные войска совершили очередную массированную атаку. В целом под ударом оказались десять областей. Одной из мишеней путинской армии стала гостиница в Черноморске Одесской области.

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