Бытовые потребители будут со светом? В "Укрэнерго" обнародовали графики на 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, по всем регионам Украины для промышленности будут применяться отключения электроэнергии. Ограничения связаны с дефицитом в энергосистеме из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.
Об этом свидетельствует сообщение "Укрэнерго" вечером 12 апреля. Во всех регионах с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 24:00 будут применяться графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорят в "Укрэнерго".
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию – это поможет уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений", – призвали энергетики.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина также собирается создать сеть "энергетических сот". Речь идет о децентрализации энергетической сети и создании автономных кластеров, которые смогут обеспечить работу критической инфраструктуры даже в случае масштабных повреждений центральной электросети.
