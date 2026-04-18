Будут ли выключать свет в Украине 19 апреля: энергетики раскрыли детали

Михаил Левакин
Иллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 года

В Украине в воскресенье, 19 апреля, энергетики не планируют применять меры ограничения потребления электроэнергии. В то же время потребителей просятне включать мощные электроприборы в вечерние часы.

Об этом заявили в "Укрэнерго". Таким образом, ни графиков почасовых отключений (ГПВ) для населения, ни графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности не будет.

"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме

В то же время в Украине ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций.

Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск.

Таким образом, меры ограничения потребления электроэнергии могут применить в любой момент. В случае таких изменений информацию об отключении следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:

Где смотреть графики отключений

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций, и своевременного завершения ремонтов на АЭС.

