Будут ли выключать свет в Украине 19 апреля: энергетики раскрыли детали

В Украине в воскресенье, 19 апреля, энергетики не планируют применять меры ограничения потребления электроэнергии. В то же время потребителей просятне включать мощные электроприборы в вечерние часы.

Об этом заявили в "Укрэнерго". Таким образом, ни графиков почасовых отключений (ГПВ) для населения, ни графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности не будет.

"Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме

В то же время в Украине ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций.

Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск.

Таким образом, меры ограничения потребления электроэнергии могут применить в любой момент. В случае таких изменений информацию об отключении следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:

Где смотреть графики отключений

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций, и своевременного завершения ремонтов на АЭС.

