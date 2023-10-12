В Украине обнародованы графики отключений света: что это значит и как ими пользоваться

В Украине публикуют графики отключения электроэнергии – в частности, их обнародовали в ДТЭК для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей, а также Киева. Впрочем, паниковать не стоит: о том, что в рамках подготовки к возможным проблемам графики разрабатываются, стало известно давно, пока они не применяются, а если света все же нет, значит, вероятно, возникла аварийная ситуация.

Графики опубликованы на сайтах компании для каждого региона. В частности:

Каждый график представляет из себя таблицу, разбитую на дни недели (понедельник-воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет;

поля с перечеркнутой серой молнией – что отключения возможны;

белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Видео дня

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества. В настоящее время сообщается, что во всех указанных регионах отключения не применяются. А если света все же нет, вероятно, возникла аварийная ситуация.

Как пользоваться графиком

Чтобы узнать, когда будут проводится отключения по вашему адресу, следует заполнить несколько полей. В частности:

для областей – название населенного пункта (для Киева этого делать не нужно);

название улицы;

номер дома.

После этого на экране появится график, где будет по дням и по часам расписано время отключений. В отдельном поле будет выведена информация о том, применяются ли отключения в конкретный момент.

На сколько готовятся отключать свет

Для каждого региона максимальное время отключений определено по-разному. К примеру, для Киева:

4 часа полного отключения;

3 – возможного;

2 – без отключений.

Паниковать не стоит

Впрочем, четких сроков начала отключений света нет. Как и нет полноценного понимания, придется ли к этому прибегать вообще.

А потому публикацию графиков стоит воспринимать исключительно как подготовку к возможным проблемам. Тем более, что об их разработке было сообщено еще в начале осени – однако с тех пор их так и не применяли.

Когда начнут отключать электричество

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блэкаутов избежать не удастся. Впрочем, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении.

При этом министр выразил уверенность, что атаковать украинскую энергосистему Россия будет. А потому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.

"У нас нет иллюзии, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые в принципе ни одна страна в мире еще не реализовывала", – сказал Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в экспертной среде считают, что в случае возобновления массовых атак РФ на украинскую энергоинфраструктуру самыми проблемными с точки зрения энергообеспечения могут стать прифронтовые зоны. А также Одесская область и Киев.

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