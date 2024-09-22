Будут ли отключение света 22 сентября: украинцев призвали снизить потребление электроэнергии

22 сентября отключения электроэнергии в Украине не планируются, но рекомендуется экономно использовать электричество, особенно во время пиковых часов. Ответственное потребление электроэнергии поможет снизить риски будущих отключений.

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Об этом пишет "Укрэнерго". Потребителей призывают экономить электроэнергию, поскольку потребление стремительно растет.

Особенно важно это делать во время пиковых часов – с 7:00 до 10:00 утра и с 18:00 до 22:00 вечера. Ответственное использование электричества может оказать существенное влияние на стабильность работы энергосистемы.

С начала широкомасштабной войны Россия нанесла более 1000 ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе тяжелые потери понесли генерирующие мощности. Только в 2023 году в результате обстрелов было потеряно 9 ГВт электрогенерации. Это вынуждает страну регулярно импортировать аварийную электроэнергию из соседних государств с тем, чтобы покрывать потребности населения и промышленности.

Несмотря на то, что с середины сентября украинцы живут без регулярных отключений, система остается уязвимой. Любые скачки потребления могут усложнить стабильную работу энергетических сетей и вызвать новые ограничения.

Как украинцы могут помочь энергосистеме

Энергокомпания Yasno предоставила несколько простых советов, которые помогут снизить риски отключений электроэнергии и сократить расходы на оплату коммунальных услуг. А именно:

выключайте свет, если не пользуетесь им: по статистике, до 30% электроэнергии в домах тратится на освещение пустых комнат;

по статистике, до 30% электроэнергии в домах тратится на освещение пустых комнат; замените обычные лампы на светодиодные: светодиодные лампы потребляют в 10 раз меньше электроэнергии и служат в 5-8 раз дольше;

светодиодные лампы потребляют в 10 раз меньше электроэнергии и служат в 5-8 раз дольше; освещайте только необходимые зоны: общее освещение комнаты можно заменить точечным освещением с помощью торшеров или светильников. Это снизит количество включенных ламп и сократит расход электричества;

используйте светорегулирующие датчики: они автоматически включают и выключают свет в зависимости от присутствия людей, что позволяет дополнительно сэкономить;

они автоматически включают и выключают свет в зависимости от присутствия людей, что позволяет дополнительно сэкономить; не оставляйте приборы в режиме ожидания: хотя энергия, потребляемая в таком режиме, кажется незначительной, в год это может добавить до 350-400 кВт-ч;

хотя энергия, потребляемая в таком режиме, кажется незначительной, в год это может добавить до 350-400 кВт-ч; выберите энергоэффективную технику: приобретите приборы с маркировкой энергоэффективности A+, A++ или выше. Они более экономны в использовании;

приобретите приборы с маркировкой энергоэффективности A+, A++ или выше. Они более экономны в использовании; установите холодильник подальше от источников тепла: холодильник, стоящий рядом с плитой или батареей, потребляет до двух раз больше электроэнергии;

холодильник, стоящий рядом с плитой или батареей, потребляет до двух раз больше электроэнергии; правильно эксплуатируйте технику: загружайте стиральную и посудомоечную машины полностью, поскольку частичная загрузка приводит к перерасходу электроэнергии на 10-15%;

загружайте стиральную и посудомоечную машины полностью, поскольку частичная загрузка приводит к перерасходу электроэнергии на 10-15%; используйте приборы при пониженных температурах: например, стиральная машина на 30 градусах потребляет на 20-25% меньше электроэнергии, чем при высоких температурах.

В Министерстве энергетики Украины также напоминают о важности экономного использования электроэнергии в пиковые часы – с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Это позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему, стабилизировать ее работу и избежать перебоев в снабжении электроэнергией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключении электроэнергии возможны перепады напряжения. Чтобы не допустить порчи техники, можно установить реле напряжения. Кроме того, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также можно установить стабилизаторы напряжения.

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